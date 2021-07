Politie zoekt moeder die samen met dochtertje (7) haar man verliet: ‘We willen weten of het goed met jullie gaat’

Na mislukte elektro­shock­the­ra­pie probeert Joyce het nog één keer: met hulphond, anders toch euthanasie

26 juli ARNHEM/ ELST - Het leven van Joyce Scholten heeft ruim een jaar na het verschijnen van haar boek ‘Verborgen Verdriet’ - over misstanden in de jeugdzorg en haar ‘mislukte tienerjaren’ - nog geen positieve wending genomen. Ja, ze is er nog, op haar 21e; terwijl ze vorig voorjaar eigenlijk een doodswens had. ,,Maar voor die euthanasie komt, wil ik eerst echt álles geprobeerd hebben. Dus is een hulphond mijn laatste mogelijke redding.”