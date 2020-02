Politieauto in opleiding botst met personenauto op Nijmeegseplein, agent naar ziekenhuis

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op de kruising van de Nijmeegseweg met de Batavierenweg, tegenover stadion GelreDome.



Het politievoertuig, dat met geluid- en lichtsignalen reed, wilde de Nijmeegseweg oprijden vanuit de Batavierenweg. De personenauto reed op de Nijmeegseweg in de richting van Nijmegen. De botsing kon ontstaan doordat de twee bestuurders elkaar over het hoofd zagen.



Het politievoertuig werd geraakt bij de linker achterdeur, waardoor deze om zijn as draaide. In de politieauto zaten drie agenten, één van hen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de personenauto kwam met de schrik vrij.



Beide auto’s raakten dusdanig beschadigd dat ze zijn weggehaald door een bergingsbedrijf. Het ongeluk zorgt voor een kleine verkeersopstopping in de richting van zowel Arnhem als Nijmegen. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van 10 minuten.