Politiechef die beticht wordt van verkrachting van medewerkster ontslagen ‘wegens plichtsverzuim’

Van snelle voetballer tot krantenbe­zor­ger: Loopland Gelderland zoekt hardloopta­lent op Papendal

ARNHEM - Loopland Gelderland is op zoek naar jong hardlooptalent. Daarom houdt het regionaal trainingscentrum dinsdag 31 mei tussen 18.00 en 19.30 uur een talententestdag op sportcentrum Papendal in Arnhem. Alle kinderen en tieners van 9 tot en met 18 jaar die op hardloopgebied iets in hun mars hebben, kunnen meedoen.

28 mei