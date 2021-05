Politiechef Dros na geweld op Koningsdag: ‘Jij, toetsenbordheld op sokken. Het is niet de vraag of, maar wanneer we je komen halen’

De chef van de politie Oost-Nederland reageert daarmee op de posts die na het ingrijpen in Park Sonsbeek in Arnhem online werden gezet. De politie ontruimde het Arnhemse stadspark, daarbij werd geweld gebruikt.



,,Ik heb best begrip dat, zeker op een zonnige dag, dit (de coronaregels, RV) naleven niet altijd gemakkelijk is.”, schrijft hij op Facebook. ,,Maar wat ik niet begrijp, is dat als we bezoekers meerdere malen en met veel geduld verzoeken om weg te gaan, we onthaald worden met agressie, verzet, bekogeld worden met flessen en wat al niet meer. Dan is de grens bereikt.”



Veel bezoekers gaven gehoor aan de oproep van de politie, schreef deze krant op Koningsdag. Toen enkele mensen weigerden te vertrekken, kwam de politie in actie. Meerdere mensen kregen fikse klappen van agenten. Beelden daarvan werden gedeeld op sociale media, wat leidde tot hevige reacties. ,,Maar zoals zo vaak, laten deze filmpjes niet altijd het hele verhaal zien", schrijft Dros. ,,Er gaat altijd iets aan vooraf. Helaas wordt die context niet meegegeven.”