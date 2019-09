Politiechef steunt Marcouch: ‘Ouders moeten kind behoeden voor het foute pad’

Binnen twee jaar weer de fout in

De jeugdcriminaliteit daalt al jarenlang zeer sterk. De recidive groeit wel. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in. ,,Zeker in de drugscriminaliteit zien we een kleine groep vrij hard en heel vaak strafbare feiten plegen”, zegt criminoloog Henk Ferwerda van Bureau Beke in Arnhem.



Zware criminelen ‘scouten’ binnen jeugdgroepen naar aanstormend crimineel talent. Die verleiden en verblinden ze met luxe en geld, zo blijkt uit recent onderzoek van Beke. Zonder dat politie en overheid het in de gaten heeft, hebben ze veel status, macht en invloed in hun wijk. Het onderzoek is voor het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland reden om tot een gezamenlijke aanpak te komen.