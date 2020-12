Politiechef wil af van kil en zakelijk onderzoek rond integriteit van zijn collega's: ‘Heeft enorme impact’

De politie in Oost-Nederland onderzoekt zo’n 150 keer per jaar of eigen mensen over de schreef zijn gegaan: is er sprake van corruptie, heeft een agent informatie gelekt of misschien te veel geweld gebruikt? Een recent intern rapport kraakte de kille wijze waarop de politie die integriteitsonderzoeken uitvoert. Oscar Dros, politiechef Oost-Nederland, pleit voor de menselijke maat.