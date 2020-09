Politieheli assisteert bij aanhouding fietsendief in Arnhem

Video Spoiler alert: ‘Vitesse heeft een voetbal­tech­nisch betere ploeg dan Ajax’

14:14 ARNHEM - Vitesse is klaar voor de topper van de eredivisie. Met Oussama Tannane in bloedvorm en twee zeges op rij is Ajax de volgende trofee in het nieuwe seizoen. ,,Let maar op: Vitesse zorgt voor een stunt in de Arena”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Wij winnen wel vaker in Amsterdam.”