Politiehelikopter ingezet bij achtervolging Arnhem

Het Openbaar Ministerie had de politie gevraagd de man te arresteren omdat hij voorwaarden had overtreden waardoor hij op vrije voeten mocht zijn. De politie heeft niet bekendgemaakt wat de man heeft gedaan.



De man wist in eerste instantie aan de agenten te ontkomen, wat leidde tot een achtervolging te voet door de wijk Vredenburg. Wijkbewoners wezen agenten vanuit een flat in de richting waar de man op rende. Ook kregen de agenten een lift aangeboden op een snorfiets.



De man is aangehouden en zal zich moeten verantwoorden bij de rechter. De agenten bedanken de wijkbewoners op Facebook voor hun hulp.