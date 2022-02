Politiehond zoekt naar inbreker in Arnhem

Nu al gedonder in Arnhemse politiek: twee kieslijs­ten van één partij ingeleverd (waarvan één door Mehmet ‘zonder achternaam’)

ARNHEM - Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen in maart écht moeten losbarsten, is in Arnhem nu al sprake van politiek gedoe. Van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) zijn twee kieslijsten ingeleverd, in plaats van één. Alleen: aan één van die twee lijsten schort nogal wat.

