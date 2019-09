Politiek Arnhem gaat na dringend advies voor lijmpoging coalitie stadsbestuur

ARNHEM Een lijmpoging in de coalitie van het stadsbestuur van Arnhem is ‘de enige logische optie’ voor herstel van de politieke stabiliteit. Dat stellen de verkenners Rutger Groot Wassink en Jan Markink in een advies aan de gemeenteraad.

GroenLinks en PvdA zegden op 21 juni hun samenwerking op met D66 en VVD. Een ernstige vertrouwensbreuk tussen de fractieleden van GroenLinks enerzijds en D66 anderzijds vormde de diepere oorzaak van het conflict. Vooral de rol van fractievoorzitter Sabine Andeweg werd fel bekritiseerd. Zij trok daarover het boetekleed aan in een debat.

Fractievoorzitter Mark Coenders van Groen Links is bereid om de kans voor een lijmpoging te onderzoeken. Hij wijst er nogmaals op dat de breuk veroorzaakt werd door een mengeling van ‘inhoudelijke verschillen en verschillen over hoe je samenwerkt.’

Veel nodig om te laten slagen

Hij voegt daaraan toe: ,,Uit het advies van verkenners Rutger Groot Wassink en Jan Markink blijkt dat een lijmpoging op dit moment de enige logische optie is, maar dat er zowel inhoudelijk als relationeel veel nodig is om een lijmpoging te laten slagen. Lijmen is ingewikkeld. Omdat dit het advies is van de verkenners zullen we de verantwoordelijkheid nemen om dit te onderzoeken. We zullen op basis van het advies stap voor stap kijken of hernieuwde coalitiesamenwerking tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA mogelijk is.”



Twistpunt

In juli zijn Rutger Groot Wassink namens GroenLinks en Jan Markink namens VVD aangewezen als verkenners om te kijken naar toekomstige coalitiesamenwerking. Groot Wassink en Markink noemen het inhoudelijk twistpunt tussen de partijen in hun advies ‘legitiem’.

Ook zijn de verkenners in hun advies helder over de coalitiesamenwerking. Ze constateren bijvoorbeeld dat fracties elkaar weinig gunnen. En dat elke oplossing moeilijk, zo niet zinloos is, zolang er niet iets structureels verandert. Groot Wassink en Markink constateren ook: ,,Naast het proberen te lijmen van de breuk zijn er op dit moment eigenlijk geen andere opties om tot een stabiel stadsbestuur te komen.”

GroenLinks herkent en erkent deze bevindingen. Mark Coenders: ,,Het is tijd om in Arnhem werk te maken van betere samenwerking en andere politiek. Een doorbraak is noodzakelijk.”