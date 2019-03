Politieke kopstukken laten zich zien op Arnhemse Markt voor lijsttrekkersdebat NOS: ‘Jesse Klaver!’

Slotdebat NOS in Arnhems provincie­huis gaat door

16:49 ARNHEM - Het landelijke NOS-slotdebat in het provinciehuis aan de Markt in Arnhem dinsdagavond gaat door. Vanwege de schietpartij in een tram in Utrecht, waarbij drie doden zijn gevallen, was het sinds gisteren onzeker of de Haagse politieke kopstukken naar de Gelderse hoofdstad zouden komen.