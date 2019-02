Politieke partij Arnhem Centraal pleit voor extra geld voor én behoud van Living Statues

ARNHEM - Als het aan Lea Manders van de politieke partij Arnhem Centraal ligt, blijft het evenement Living Statues voor Arnhem behouden. Ook wil ze dat de levende standbeelden weer elk jaar te zien zijn in plaats van eens in de twee jaar. Organisator Robin Hagen liet woensdag weten dat hij de stekker er na dit jaar uit gaat trekken.

,,Ik ga de gemeenteraadsleden vragen of zij bereid zijn geld uit te trekken voor mijn voorstel. Living Statues is immers een fantastisch en laagdrempelig evenement, dat ook op grond van marketing belangrijk is voor de stad. Ik vind dat we ons moeten herbezinnen.”

Levende standbeelden op Living Statues in Arnhem.

Haar partij is bereid de portemonnee te trekken. ,,We moeten kijken waar we als raad geld voor willen uittrekken. Kies je voor dure voorzieningen of voor gratis evenementen waarmee je heel veel mensen een plezier doet?”

Het verdwijnen van Living Statues wordt ook betreurd door bezoekers van onze website. Op de stelling ‘Dat Living Statues stopt, is een verlies voor Arnhem’ reageerde de overgrote meerderheid (82 procent) donderdagmiddag met ‘Eens’. In enkele uren tijd hadden meer dan vijfhonderd mensen hun mening gegeven.

Schamen

Uit de reacties blijkt eveneens dat velen het een slechte zaak vinden dat het evenement met de levende standbeelden dit jaar zijn laatste editie gaat beleven. ,,Wat verschrikkelijk. Wel geld wegsmijten voor dat lelijke kubus geval en filmhuis (miljoenen). Maar iets wat zoveel mensen trekt, dus waar Arnhem geld mee verdient en dat Arnhem op de kaart zet, wegbezuinigen. Ga je schamen gemeente Arnhem”, stelt Anita Schoonderwoerd.

Ze krijgt bijval van onder meer Dewi Wanders. ,,Ja, goed zeg, weer een dikke, culturele trekpleister schrappen! Gelukkig hebben we een gele kubus en een filmhuis om op terug te vallen.” En Albert Aaldering meent: ,,Schandalig! Gemeente heeft liever modefreaks en gele kubussen.”

Oubollig