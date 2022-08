Politiemacht en ambulances naar Geitenkamp voor ‘schietpartij met gewonden’; melding blijkt vals

Arnhems café De Staat sluit binnen een jaar de deuren vanwege gestegen kosten: ‘Het kan niet meer uit’

ARNHEM - Grand café De Staat aan de Markt in Arnhem heeft met onmiddellijke ingang de deuren gesloten. Uitbater Roland Barendrecht nam de zaak in gebouw De Waag net geen jaar geleden over, maar ziet er geen toekomst meer in. ,,De kosten zijn enorm gestegen. Ik moet iedere maand bijpassen.”

2 augustus