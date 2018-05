Politiemedewerker verdacht van alcohol achter het stuur: buiten functie gezet

De medewerker wordt ervan verdacht dat hij in privétijd meerdere keren onder invloed van alcohol achter het stuur heeft gezeten en mogelijk onder invloed op de werkvloer was. De politie laat weten dat de afdeling veiligheid, integriteit en klachten het plichtsverzuim onderzoekt. Gedurende het onderzoek is de medewerker buiten functie gesteld en heeft hij geen toegang tot gebouwen en systemen. Waar de medewerker precies werkt en in welke functie is niet bekendgemaakt.