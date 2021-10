Polsbandje per stapavond in Arnhem verder omarmd: ‘Het gebruik gaat zeker groeien’

Aanvallend onmachtig DUNO koestert punt na gelijkspel tegen Zwaluwen

9 oktober DOORWERTH - DUNO was in de hoofdklasse A blij met het 0-0 gelijkspel tegen hoogvlieger Zwaluwen. Zonder de geblesseerde topscorer Arthur Gatsjatrian was de thuisploeg aanvallend lange tijd onmachtig.