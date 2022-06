Pompekliniek wil met extra maatregelen ‘onrust’ voorkomen; ontsnapte tbs’ers nog steeds spoorloos

Via een gat in het hek bij de Pompekliniek gingen de veroordeelde tbs’ers Luciano Dijkman (24) en Sherwin Windster (27) er dinsdagavond vandoor. Drie dagen later ontbreekt van hen nog elk spoor. Waar de twee zijn? Geen idee, zo zei het Landelijk Parket van het OM eerder deze week.

Een update over die speurtocht kan het OM deze vrijdag niet geven. ,,Het onderzoek draait op volle toeren, verder kunnen we helemaal geen uitlatingen doen”, stelt een woordvoerder. Of het OM nu wél meer weet over de mogelijke schuilplaats van het ontsnapte criminele duo? ,,Ook daarover kan ik nu niets zeggen.”

Geen angst voor ontsnappingen

Duidelijk is in ieder geval dat de Pompestichting extra maatregelen heeft genomen rond de kliniek. Zo zijn de verloven van in totaal zo’n honderd tbs’ers in ieder geval tot en met dit weekend ingetrokken. Het gaat niet om álle verloven.

Een woordvoerder van de stichting stelt dat het alleen draait om intrekking van ‘werkverloven’ en verloven van tbs’ers op de behandelkliniek. Dat betekent concreet dat mensen die in het extra beveiligde deel wonen even geen toestemming krijgen voor bezoek aan familie of vrienden. Dat geldt ook voor tbs’ers die normaal voor hun werk wél buiten de kliniek mogen komen.

Die maatregel zou niet voortkomen uit angst voor nieuwe ontsnappingen, aldus de woordvoerder. De bedoeling is vooral om maatschappelijke onrust te voorkomen. ,,We willen alles rustig en stabiel houden.” Maandag wordt opnieuw besloten over de verloven.

Volledig scherm De Pompekliniek vanuit de lucht gezien. © Paul Rapp

Stroomdetectie

Het extra hek dat de kliniek wil laten plaatsen, was vrijdagmiddag nog niet gearriveerd. Het moet uiteindelijk komen op de plaats waar de ontsnapping dinsdagavond plaatsvond. Het hek wordt uitgerust met stroomdetectie en zal blijven staan tot het grote nieuwe hek rondom de kliniek - eveneens met stroomdetectie - helemaal klaar is.

Naast het intrekken van de verloven en het plaatsen van het hek heeft de Nijmeegse tbs-instelling nog extra maatregelen genomen. Zo wordt er volgens de woordvoerder extra toezicht gehouden bij het verlof van tbs’ers óp het terrein zelf.

Mobiele camera

Daarnaast valt op dat er een flinke mobiele observatiecamera is geplaats bij de Pompekliniek. Pal naast de plek in het hek waar dinsdagavond twee mannen een geslaagde uitbraakpoging deden.

Met de extra ingrepen hoopt de Pompekliniek ‘de rust terug te brengen’ na de vlucht van Luciano Dijkman (24) en Sherwin Windster (27). De twee ontkwamen door een gat in een hek en zijn nog altijd spoorloos. Het duo is veroordeeld voor gewelddadige overvallen.