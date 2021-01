Poolse brandbommengooier: ‘Racisme zette mij aan tot gewelddadige winkeldiefstallen’

Hij werd in 2018 zesmaal betrapt op winkeldiefstal, onder meer bij de Mediamarkt in Duiven, de Albert Heijn in Velp en de Intratuin in Arnhem. In drie van die gevallen trok hij vervolgens een mes. Twee mensen raakten bij die winkeldiefstallen gewond. Een van hen was een agent in burger, die poogde hem aan te houden. De agent verwondde zich tijdens een worsteling aan het mes van de Pool.