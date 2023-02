Populaire TikTokker Martijn beoordeelt broodje in Arnhem: 'Dit is een beuker'

De beoordeling

Martijn haalt het bot dat nog in het vlees zit eruit en neemt een hap. Met zijn mond vol deelt hij zijn eerste indruk: ”Mmm, oh, dat is echt superzacht. Dit is lekker zeg, oi oi oi!” Het eindoordeel van de TikTokker is 4,5 sterren op een schaal van vijf. “Het brood is heel luchtig. Het vlees smelt op je tong, dat is onwijs zacht.” Volgens Martijn moet je dit broodje vanwege de prijs niet elke dag halen, maar als je jezelf even wilt verwennen is het zeker een aanrader. “Ja, dit is echt heel lekker”, besluit hij de video.