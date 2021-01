Pornstar Martini per post: Arnhemse horecacompagnons zetten in op doe-het-zelfcocktails

Het duo runt al enige tijd een succesvol horecabedrijf vanuit een grote loods in Nijmegen, de stad waar ze elkaar tijdens hun studie leerden kennen. Ze zijn naar eigen zeggen gespecialiseerd in ‘mobiele bar-concepten’ en worden jaarlijks ingezet op zo’n 2500 evenementen.



Cocktails, koffie, smoothies of champagne nodig voor een bedrijfsfeestje, beurs of productlancering inclusief vlotte barista of cocktailshaker? Tim en Djordi regelen het. Ten minste, toen het nog kon. Sinds de coronacrisis is een groot deel van hun business weggevallen.



,,Afgelopen jaar was echt drama”, vertelt Wildenbeest. ,,We zijn marktleider binnen onze branche en altijd in de veronderstelling geweest dat ons niets kon gebeuren. Juist omdat ons bedrijf zo’n breed palet biedt. Niemand was voorbereid op deze toestanden. Zeker niet toen bleek dat onze sector bijna een jaar lang pas op de plaats zou moeten maken.”