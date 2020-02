Porto politie hapert soms nog, agent mag wel weer alleen de straat op

In de nacht van 27 op 28 januari stapten alle hulpverleners in Nederland over op een nieuwe versie van het communicatiesysteem C2000.



Na de overgang ondervonden gebruikers in het hele land grote problemen: portofoons haperden en vielen uit waardoor agenten, brandweermensen en ambulancepersoneel onbereikbaar en niet te traceren was voor de meldkamer.

Nog niet verholpen

De problemen zijn nog steeds niet verholpen, zo blijkt uit interne communicatie van de politie Oost-Nederland, die in handen is van De Gelderlander. Er is verbetering, maar afgelopen week waren er nog dekkingsproblemen in Gelderland-Midden (Arnhem en omgeving), Gelderland-Zuid (rond Nijmegen) en de Achterhoek.



De oorzaak van die storing is nog niet achterhaald. Tot die tijd moeten agenten tijdens de surveillance een mobiele telefoon met een walkietalkie-app bij zich hebben. Het verbod om solo te surveilleren is ingetrokken. Ook moeten dienders op straat eens per uur controleren of hun portofoon nog verbinding heeft.



Daarnaast stuurt de meldkamer standaard een tweede wagen naar meldingen waarbij sprake is van mogelijk gevaar.

Signaal weg

Het probleem lijkt zich vooral voor te doen als een portofoon het signaal verliest met één zendmast en vervolgens contact zoekt met een volgende. Het aan- en uitzetten van de portofoon is dan de enige optie. Er is vorige week een nieuwe update van C2000 doorgevoerd waarvan gehoopt wordt dat dit probleem wordt verholpen.

De politie Oost Nederland had een speciaal team gevormd om de problemen te tackelen. Dat team is afgebouwd maar een groep technici is nog steeds druk problemen in kaart te brengen en te verhelpen.

Enkele aanloopproblemen

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stelde Kamervragen op opheldering te krijgen over de problemen. Minister Grapperhaus bevestigt in de antwoorden dat er problemen waren met C2000. Volgens de minister presteert het nieuwe netwerk inmiddels goed maar zijn er nog enkele aanloopproblemen. Die komen alleen aan het licht bij intensief dagelijks gebruik, niet tijdens het testen.

