‘Posities Arnhemse wethouders Louwers en Van Dellen onhoudbaar’

Interactieve kaart KAART | Arnhem in top 3 qua winkeldief­stal­len, zo zit het in jouw gemeente

3 februari ARNHEM - Winkeldieven slaan relatief vaak toe in Arnhem. Met 47,7 diestallen per tienduizend inwoners staat Arnhem op de derde plaats, zo blijkt uit cijfers van de politie. Alleen in het Groningse Westerwolde (61 winkeldiefstallen per tienduizend inwoners) en Roermond (57,2) werden relatief meer winkeldiefstallen gepleegd.