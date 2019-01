Postbezorger zwaargewond na aanrijding op Sint Antonielaan in Arnhem

Voorwaarde­lij­ke boete van 260 euro het achterla­ten van hond in hete auto

15:52 EMMERIK/ ARNHEM - Een 48-jarige vrouw uit Emmerik, die in Arnhem een oppashondje bij warm weer in de auto liet, is veroordeeld tot 260 euro voorwaardelijke boete. De politierechter in Arnhem vindt bewezen dat de gezondheid van het hondje door de hitte in gevaar is geweest.