Pot voor goede doel voor vierde keer gestolen: 'Hij zat nu juist goed vol'

Er wordt vaker van alles uit het restaurant aan de Looierstraat in het centrum gestolen. ,,Soms komen dieven via de nooduitgang binnen en stelen ze spullen in plaats van geld. Die uitgang mogen we niet afsluiten. Heel onhandig. We zijn er nu wel goed klaar mee.’’



De pot met geld werd ook al drie keer eerder gestolen dit jaar. Toen heeft Uyar telkens weten te achterhalen wie de dader was. Het waren keer op keer daklozen. ,,Dat vind ik zo erg. We zijn juist zo goed voor ze. Aan het eind van de dag geven we daklozen bijna altijd restjes eten. Wat we over hebben van die dag. Dat doen we al acht jaar lang.’’