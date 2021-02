Prachtig, maar pijnlijk: Eef heeft Polynesische tattoos

,,Eind jaren 90 zag ik een bevriende tattoo-artiest een tattoo zetten, in een Polynesische stijl. Die inktzwarte vlakken, het alles of niets, sprak me aan. Maar tattoos zijn duur. Ik investeerde mijn geld liever in mijn passie: muziek.



Tot ik in 2006 dacht: nu doe ik hét. Ik zocht contact met Rob Deut, een autoriteit op gebied van Polynesische tattoos. Rob heeft op een eilandje in de Stille Oceaan een stam opgezocht en daar alles geleerd over de betekenis en techniek van Polynesische tattoos.’’



‘Ik gaf Rob mijn zegen’

,,Wat Rob deed, was luisteren. Op basis van wat ik over mezelf vertelde, tekende hij op mijn rechterarm freehand een ontwerp. Ik gaf Rob mijn zegen. Hij ging aan de slag en tatoeëerde bij mij passende Polynesische symbolen. De zon vind ik het mooist, die staat voor voorspoed en geluk.’’