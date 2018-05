Precies 600 jaar geleden ontstond Gelderland: de opstand op kousenvoeten

Of het mooi weer was of dat de regen in bakken uit de hemel neerdaalde, weten de historici niet. Maar zeker is dat het op die derde mei 1418 een drukte van belang was in Arnhem. Vertegenwoordigers van 22 steden en gezanten van 139 ridders waren afgereisd naar de stad voor wat wat een historische dag zou worden. Een dag die vandaag in het Huis der Provincie herdacht wordt als de dag waarop het Gelders parlement ontstond.