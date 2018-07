Prestigieuze award voor Gelderland: meest ondernemend van Europa

Gelderland krijgt de prijs voor haar duurzame innovatieklimaat. ,,Ze zien ons in Brussel als de proeftuin voor de economie van de toekomst’’, zegt gedeputeerde Michiel Scheffer. ,,Dat hebben we te danken aan onze universiteiten, campussen en de maakindustrie. De award is een beloning voor de goede samenwerking die we hier hebben tussen overheid, onderwijs en ondernemers.’’



Deze regio kenmerkt zich volgens Scheffer door het grote aantal start-ups, die weer door de provincie worden ondersteund. ,,Uniek daarin is de Groeiversneller, waarmee we via ontwikkelingsmaatschappij OostNL investeren in duurzaam ondernemerschap.’’ De gedeputeerde noemt het zelf de 'TomTom voor de Gelderse ondernemer'. ,,Iedereen heeft wel een kerstboom van initiatieven, maar niemand heeft het zoals wij dat hebben.’’