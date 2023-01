PreZero leegt containers met vastgevroren klep niet: tips om het te voorkomen

indebuurt.nlHet is misschien niet het eerste probleem waar je aan denkt bij vorst: een vastgevroren containerklep. Toch is het een onaangename verrassing als je container niet geleegd is door afvalverwerkingsbedrijf PreZero. Hier wat tips om dit te voorkomen.

Niet alleen autoruiten krabben en gladheid zijn veelvoorkomende ongemakken in de winter, ook ongeleegde containers kunnen voorkomen. (Nacht)vorst zorgt voor het vastvriezen van de deksel of de inhoud van kliko’s en citybins. Hierom moet afvalverwerkingsbedrijf PreZero soms volle containers aan de weg laten staan.

Vastgevroren containers blijven staan

Een woordvoerder van het afvalverwerkingsbedrijf laat weten dat dit gebeurt in verband met veiligheid. ”Het ledigen van de containers is een automatisch proces. De container gaat met de grijparm richting vuilniswagen. Er wordt drie keer op de rand van de wagen getikt zodat de klep open gaat en het afval erin valt. Als de deksel of inhoud vastgevroren zitten blijft het vuilnis in de container achter. Onze medewerkers rijden later op de dag niet terug om het nog een keer te proberen.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm PreZero laat vastgevroren containers staan. Foto: indebuurt Arnhem

Komt veel voor bij GFT

Om het probleem te voorkomen delen afvalverwerkingsbedrijven wat voorzorgsmaatregelen. “Een vastgevroren deksel of inhoud komen vooral voor bij groene containers. Dit komt doordat groenafval meer vocht bevat.” Het advies is dan ook om nat GFT-afval zoveel mogelijk te laten uitlekken vóór je het in de kliko gooit. Gebruik bovendien composteerbare zakken om het groente-, fruit- en tuinafval in te verzamelen of doe een dun laagje krantenpapier onderin de groene container.

Voorzorgsmaatregelen

Er zijn meer tips om een vastgevroren container te voorkomen. Probeer het afval niet aan te stampen en houd de klep van je container een stukje open, bijvoorbeeld met behulp van een stokje of latje. Heb je een schuur of afdak? Houd de container dan op een warmere of beschutte plek tot het tijdstip van aanbieden.

Toch vastgevroren?

Is de inhoud ondanks al jouw voorzorgsmaatregelen toch bevroren? Steek de binnenkant dan met een schep of schoffel los van de zijkanten. Doe dit voorzichtig, want het materiaal van de container is bij koud weer extra kwetsbaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!