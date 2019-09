Primeur met duurzaam asfalt op Apeldoornseweg in Arnhem

Anwar burgert in Toen ze dat zei, voelde ik de kou tijdens mijn vlucht opnieuw

13:47 Ik ontmoette Thea. Ze is 88 jaar. Zij en ik begrepen elkaar, voor we één woord hadden gewisseld. Omdat we beiden een oorlog hebben meegemaakt. In haar ogen zag ik haar begrip. Ze vertelde over haar vreselijke herinneringen aan de Slag om Arnhem. Ik zag precies als een film in mijn hoofd wat ik zelf meemaakte. We deelden hetzelfde gevoel, dezelfde pijn.