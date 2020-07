Primeur voor Rijnstate: intensive care-afdeling krijgt een dakterras

Arnhems voetbal­kamp doet het anders dan anders: ‘Het draait te veel om prestatie bij voetballen­de kinderen’

16 juli ARNHEM - Schreeuwende ouders langs de lijn, een team dat in de rust een donderpreek krijgt, kinderen die op jonge leeftijd al drie keer per week moeten trainen: prestatiedrang in de voetbalwereld begint bij ouders, coaches en voetballende kinderen al op zeer jonge leeftijd.