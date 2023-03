Prinses Beatrix haalt bezoek aan 160-jarige Bronbeek in: 24 maart komt ze naar Arnhem

De 85-jarige prinses ging in februari tijdens een skivakantie onderuit en brak daarbij haar pols. Het betekende dat de viering van het jubilerende Bronbeek in Arnhem, dat op 19 februari 1863 als zogeheten ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis’ werd geopend, niet door kon gaan.

Rondetafelgesprekken

Prinses Beatrix is inmiddels goed herstellende en daarom kan ze deze maand, op 24 maart, alsnog naar Arnhem komen. Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst woont de prinses die dag een presentatie bij van de commandant van Bronbeek over de nieuwe vaste expositie van het museum Bronbeek.

Ook gaat ze in gesprek met een bewoner over zijn ervaringen in voormalig Nederlands-Indië en over het verblijf in het militair tehuis. Het bezoek wordt afgesloten met rondetafelgesprekken met vrijwilligers, medewerkers en andere bewoners.