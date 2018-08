Pro Persona en IrisZorg kunnen patiëntenstroom niet aan

Fonds moet ex-dakloze Robbie Williams in Nederland houden

30 augustus ARNHEM/HEELSUM - Medewerkers van Veteranenhuis Arnhem in Heelsum overwegen een fonds in het leven te roepen om de Britse ex-dakloze Robbie Williams in Nederland te kunnen houden. ,,Dat is de enige manier", zegt begeleider Inge van Honk.