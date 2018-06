Probleembever mag straks worden afgeschoten

Zwijnen

De provincie wil vasthouden aan het beleid dat wilde zwijnen alleen op de Veluwe mogen rondlopen. Maar in werkelijkheid lopen ze ook al jarenlang rondom Groesbeek. Het lukt jagers niet de populatie uit te roeien en in de praktijk schieten zij niet op vrouwtjes met jonge biggetjes. Toch wil de provincie dat de jagers dat blijven proberen, ook al is het vrijwel zeker dat dat een onmogelijke opdracht is. Gedeputeerde Staten schrijven: 'In landbouwgebieden brengen deze zwijnen echter onevenredig veel risico’s met zich mee. Ook vanuit de varkenshouderij,bij het ministerie van LNV en in internationaal verband is er behoefte aan inzet en afstemming om de overdracht van dierziekten via wilde zwijnen zoveel mogelijk te beperken.'