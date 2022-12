Problemen in ochtendspits beginnen met stilstaand verkeer op A12 en A50; vertragingen lopen op

update Burgemees­ter Marcouch rouwt om dodelijk slachtof­fer van flatbrand: ‘Vreselijk voor de nabestaan­den’

ARNHEM - De bewoonster die in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond raakte bij een brand in Arnhem, is om het leven gekomen. De vrouw werd na de brand met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij vrijdag overleden, meldt de politie. Naast de vrouw raakten nog vijf mensen gewond.

3 december