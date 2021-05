Professionele wietkwekerij midden in woonwijk: Marcouch sluit woning aan Johan de Wittlaan

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft een woning aan de Johan de Wittlaan in Arnhem vergrendeld na de vondst van een wietkwekerij. In het pand - ‘midden in de wijk’, stelt Marcouch - werden niet alleen ruim driehonderd wietplanten gevonden, maar ook allerlei kwekersbenodigdheden.