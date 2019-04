ProRail: ‘Achterstallig onderhoud brengt tienminutentrein in gevaar’

Te weinig personeel in de zorg: Grieken aan bed van Gelderse ouderen

2 april ARNHEM - Ouderenzorgorganisatie Pleyade uit Arnhem haalt 24 Grieken deze kant op als oplossing voor het personeelstekort in de zorg. Zij beginnen op verschillende locaties in Arnhem, Elst en de Liemers. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn (WZW) juicht de aanpak van Pleyade toe en wil de inzet van Griekse verpleegkundigen in de regio uitbreiden.