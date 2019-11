ProRail en NS willen snellere treinen richting Randstad (en meer plannen van miljoenen in regio)

Of alle wensen voor de regio daadwerkelijk worden vervuld, hangt volgens een woordvoerder van ProRail af van de landelijke politiek. De ideeën zijn bedoeld om het gesprek over de toekomst van het spoor op gang te brengen, zo is te lezen in het rapport.



,,Misschien zegt de politiek wel dat ze alles wil’’, stelt de voorlichter.



,,Als het om een ‘systeemsprong’ gaat, kun je niet zeggen: we doen dit wel en dit niet. Je hebt het dan niet over een viaductje hier en een onderdoorgang daar. Het gaat om een verandering van het systeem, een integraal pakket waarbij dingen met elkaar samenhangen.’’