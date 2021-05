Prostituees werkten zeven dagen per week 19 uur per dag voor Ronnie en zijn bende, stelt OM

Eigenaar uitgebran­de auto’s kon alleen maar toekijken: ‘Waarom doet iemand zoiets. Ik heb geen vijanden’

16:12 ARNHEM - Een zwartgeblakerd karkas op de parkeerplaats in de Zaanstraat omgeven door blusschuim en kleine stukjes glas. Meer is er niet over van de kleine personenauto die dinsdagnacht rond drieën in vlammen op ging.