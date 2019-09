Protest tegen biomassacentrale in Arnhem: ‘Geen boom voor groene stroom’

De centrale van Veolia moet niet in gebruik genomen worden. Dat is wat de actievoerders van acht belangenverenigingen eerder vandaag op het provinciehuis te melden hadden.



Een kleine 4000 handtekeningen, achtergelaten via een online petitie, werden aangeboden aan Commissaris van de koning John Berends.



,,Biomassacentrales zijn geen oplossing, het is achteruitgang", zegt Mark Bosch van Behoud Bomen Arnhem in een toelichting. ,,We gaan er in luchtvervuiling op achteruit en de bomen gaan er aan. Het wordt alleen maar beroerder.”



De actiegroepen willen niet dat de centrale op Industriepark Kleefse Waard geopend wordt, iets wat vooralsnog gepland staat voor volgende maand. ,,Met de wetenschap van nu kun je niet meer met droge ogen zeggen: ‘het is goed’”, zegt Bosch.



,,Lukraak al die bomen om gaan hakken voor stroom, is natuurlijk het domste idee dat er is”, vervolgt de Behoud Bomen-voorman. ,,En dat weten ze nu ook wel, maar ze zeggen dat ze niet meer terug kunnen. Maar ook dat is niet waar. Geen boom voor groene stroom!”