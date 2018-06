Protest tegen 'fascistische' Turkse optocht in Arnhem

Zieke paarden in Arnhemse Stal Mansour hebben droes

5 juni ARNHEM - De zieke paarden van manege Stal Mansour in Arnhem hebben droes. Dat hebben dierenartsen inmiddels vastgesteld. Droes is een zeer besmettelijke infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie 'streptococcus equi'. De bacterie zorgt voor ontsteking in de luchtwegen.