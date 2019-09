Protestactie tegen biomassacentrale op Kleefsewaard

Supermarkt Jan Linders luidt noodklok over zwerfafval in Malburgen-West

3 september ARNHEM - Supermarkt Jan Linders in de Arnhemse wijk Malburgen-West is het zwerfafval zo zat ze een brandbrief aan haar klanten heeft gericht. De boodschap: houdt het schoon bij ons op de Hoefbladlaan want er is niet tegenop te ruimen.