Provincie geeft groen licht voor Muziekhuis van het Oosten

Opleiding

,,Geen leven zonder muziek”, zei de verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers in het provinciehuis. ,,Daarom is het belangrijk dat we met elkaar muziek kunnen maken en leren om muziek te maken. Het Gelders Orkest doet veel aan opleidingen en komt op veel plaatsen in aanraking met kinderen en omgekeerd. Daarom hechten we aan het voortbestaan van ons orkest.”

De subsidie is structureel. Een motie van ChristenUnie-fractievoorzitter Pieter Plug om bij een evaluatiemoment in 2020 te kijken of die subsidie nog nodig is en in welke omvang, haalde het niet. Volgens Meijers is het na jarenlange onzekerheid voor leden van Het Gelders Orkest nodig dat de structurele ondersteuning er komt. ,,We moeten nu rust creëren in 2019.”