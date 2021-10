Provincie Gelderland geeft winstwaarschuwing: vette jaren zijn voorbij, bezuinigingen op ov en wegen niet uitgesloten

De aandelenverkoop van Nuon (Gelderland) en Essent (Overijssel) en in 2009 maakte beide oostelijke provincies puissant rijk. Waar gemeenten al jaren kampen met tekorten op de begroting, konden de provincies comfortabel leunen op de miljarden van de aandelenverkoop. Voor incidentele uitgaven was altijd wel een potje te vinden.



Gelderland zette de Nuon-miljarden op de bank, om de rente te investeren. De rendementen zijn momenteel zo laag, dat Gelderland in problemen komt. In plaats van 100 miljoen per jaar komt slechts 25 miljoen binnen. ,,We houden rekening met nog minder’’, zegt Gelders gedeputeerde Jan Markink (VVD).