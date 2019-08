Provincie maakt eind aan blokkade verkoop GelreDome aan Vitesse

Aansluiten in de file in Arnhem: voor de vierde dag op rij staat verkeer muurvast

17:24 ARNHEM - De file mag geen verrassing zijn voor automobilisten die donderdagavond vast staan in en om Arnhem. De hele week al is er in de avond- en ochtendspits geen doorkomen aan in de Gelderse hoofdstad en dus ook vanavond niet. Reden: de afsluiting van de Pleijroute tussen Velperbroekcircuit en het Nijmeegseplein bij Gelredome.