‘Provincie moest schrappen megaboete voor koop GelreDome door Vitesse in Songfestivaldeal melden’

Het in eigen beheer krijgen van het stadion is al jarenlang een vurige wens van de Arnhemse eredivisionist. In 2003 is echter afgesproken dat GelreDome niet aan een betaald voetbalclub verkocht mag worden. Een kettingbeding dat tot op de dag van vandaag van kracht is. Overtreding van dat verbod zou een koper ruim 11 miljoen aan boete kosten. Geld dat dan voor de provincie zou zijn.

Wekenlang elders spelen

Echter: op 3 juli vond een besloten Statenvergadering plaats over het naar Arnhem halen van het Eurovisie Songfestival. De provincie was bereid daar 4 miljoen euro voor op tafel te leggen, stadion GelreDome werd naar voren geschoven als evenementenlocatie. Vitesse zou dan wel wekenlang geen gebruik kunnen maken van het stadion , en zijn wedstrijden elders af moeten werken. Een dag na de besloten bijeenkomst op het provinciehuis werd de voetbalclub medegedeeld dat het opheffen van het kettingbeding voor verkoop, juridisch mogelijk is. Vitesse zou in de onderhandelingen over het beschikbaar stellen van GelreDome voor het Songfestival, hebben geëist dat het beding en de boete van tafel zouden gaan.

Markink: geen verband

Tijdens de Statenvergadering, afgelopen woensdag, benadrukte gedeputeerde Jan Markink dat er géén verband is tussen de mislukte poging om het Songfestival naar Arnhem te halen en het schrappen van het kettingbeding.



,,We zijn al sinds 2017 hierover met Vitesse in gesprek”, zei de gedeputeerde. ,,De laatste gesprekken waren begin dit jaar. De één op één relatie mag dus niet gelegd worden.”



D66 wil nu opheldering hebben. De partij heeft volgens Statenlid Antoon Kanis in de besloten Songfestival-vergadering expliciet gevraagd naar de voordelen voor Vitesse.



,,Het antwoord van de heer Markink was dat er geen financieel voordeel was. Maar het is natuurlijk toevallig dat er geen verband is, maar dat het resultaat naar het onderzoek naar staatssteunregels precies in de week voorafgaand aan het songfestivalbid met Vitesse wordt gedeeld. Wat D66 betreft had het college daar, zelfs als het toeval is, de Staten toch op z’n minst in de besloten vergadering over kunnen informeren.”