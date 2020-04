Provincie neemt definitief regie in bouwen railterminal Gelderland

ARNHEM/ ELST - Het is nu definitief. De provincie Gelderland gaat de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG) bij de buurtschap Reeth regelen en neemt daarmee de verantwoordelijkheid over van de de gemeente Overbetuwe. Provinciale Staten stemden woensdag in met dat besluit.

Het buitenspel zetten van een gemeente geldt als een extreem middel. De provincie paste dat ook toe om de bouw van windmolens in Angerlo mogelijk te maken. Daar zorgde het voor verhitte gemoederen. Die zijn er in Overbetuwe vooralsnog niet. Om met de woorden van gedeputeerde Christianne van der Wal te spreken: ,,We staan als gemeente en provincie niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. We hebben begrip voor elkaars rol en willen daar zuiverheid in aanbrengen.’’

Gelderland gaat nu alle vergunningen regelen rond het traject. Van der Wal hoopt dat er in 2022 begonnen kan worden met de eerste werkzaamheden waarna er in 2025 gebruik kan worden gemaakt van de terminal. In de Railterminal langs de Betuwelijn kunnen goederencontainers van vrachtwagens op de trein gezet worden.

Wel kritische vragen

Verschillende fractie stelden wel kritische vragen over het project. Over het feit dat er nog geen exploitant is bijvoorbeeld. Vrijwel alle oppositiepartijen stemden tegen het besluit om de coördinatie van het project op zich te nemen. Arjan de Kok van Forum voor Democratie vroeg zich af of het project wel levensvatbaar is. ,,We pleitten voor een complete heroverweging.’’ Dat bleek tevergeefs. Onder aanvoering van de VVD (,,Dit project moet er komen’’), stemde de voltallig coalitie plus SGP en 50Plus voor het voorstel.

In 2018 nog akkoord