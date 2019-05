Provincie onderzoekt nut massale bomenkap in Gelderland

ARNHEM - Er komt een onderzoek naar de nut van massale bomenkap in Gelderland. Een motie van Forum voor Democratie en de SP daartoe kreeg vanmiddag unaniem steun van de andere partijen in Provinciale Staten.

Op grote schaal worden op dit moment bomen gekapt in Gelderse bossen. Vanuit natuurdoelen moeten die gebieden terug naar heide en zandverstuiving.



Maar het huidige tempo van de ontbossing in Nederland ligt hoger dan die in het Amazonewoud, rekende Forum voor Democratie in het provinciehuis voor. In Gelderland wordt de komende jaren 366 hectare bos geveld, waarvoor slechts 242 hectare aan jonge aanplant terugkomt.

‘De gewone Gelderlander snapt het niet’

Natuurorganisaties pleitten vorige maand al voor een verbod op grootschalige kap. Is het neerhalen van al die bomen echt nodig, vragen nu ook de politieke partijen zich af.



,,Het kappen van al die bomen leidt tot veel ongerustheid en onbegrip bij inwoners”, zegt Forum-lijsttrekker Arjan de Kok. ,,De gewone Gelderlander snapt het niet, die vindt het jammer dat z’n bos opeens een kale plek heeft.”

Quote Natuurbe­heer­ders moeten doen waarvoor ze zijn aangesteld: het beheren van de natuur. Arjan de Kok, FvD

Grote bedragen

Voor natuurbeheerders is er ook een financiële prikkel. Staatsbosbeheer is zo'n acht jaar geleden veranderd van een door het Rijk betaalde beheersorganisatie in een club die deels zijn eigen geld moet verdienen.



En die verdiensten moeten onder andere komen uit het kappen van hout en het verkopen daarvan, bijvoorbeeld aan bio-massacentrales. Met de verkoop van houtproducten zijn grote bedragen gemoeid.



Ongewenst, vindt De Kok. ,,Als je wordt gekort, dan heb je een probleem als natuurbeheerder, maar dan moeten we naar alternatieven kijken.’’



Wat ze volgens hem nu lijken te doen, is dat ze hout verkopen aan commerciële partijen om hun eigen broek op te houden. En dat kan niet de bedoeling zijn, stelt hij. ,,Natuurbeheerders moeten doen waarvoor ze zijn aangesteld: het beheren van de natuur.”

