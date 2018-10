Provincie trekt 5,5 miljoen extra uit voor 'Gelderland Herdenkt'

ARNHEM - De provincie Gelderland is bereid om 6,1 miljoen uit te trekken voor de financiering van alle herdenkingen, festiviteiten en manifestaties rond 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid in 2019 en 2020. Van dat bedrag was 1,1 miljoen al eerder toegezegd, 5,5 miljoen komt daar nu bij.

Samen met geld van het Vfonds komt er dan 8 miljoen ter beschikking voor alle organisaties die zich sterk willen maken voor het megaprogramma 'Gelderland Herdenkt' in alle windstreken van de provincie.

De organisaties hebben om 16 miljoen gevraagd, waarvan 12 miljoen voor hun regionale programma's, 2,8 miljoen voor grote Gelderse evenementen en 1,2 miljoen voor educatie, marketing en communicatie. ,,We gaan ervan uit dat de regio's nu op zoek gaan naar co-financiering via bijdragen van de gemeenten, het bedrijfsleven of andere bronnen’’, benadrukt Gelders gedeputeerde Herinneringstoerisme Peter Drenth. Van de gemeente wordt verwacht dat ze 3,3 miljoen bijdragen.

Onheil

Het programma 'Gelderland Herdenkt' markeert de moeizame bevrijding van Nederland in de jaren 1944 en 1945 vanaf de mislukte geallieerde luchtlandingsoperatie 'Market Garden' en de Slag Arnhem tot aan de capitulatie van de Duitse strijdkrachten in Wageningen.

Er zijn plannen ingediend door de 'Airborneregio' rond Arnhem, Nijmegen en omgeving, het Rivierengebied en de Achterhoek. Drenth benadrukt dat al die regio's in het oorlogsfront kwamen te liggen, tot groot onheil van de bevolking. ,,Gelderland behoort met Zeeland tot de zwaarst getroffen provincies tijdens de Tweede Wereldoorlog.'' Hij wijst daarbij op onderzoek van het Rode Kruis naar de vluchtelingenstroom, de doden en gewonden en de verwoestingen in de oorlogstijd. ,,Negen maanden lang is er in onze provincie gevochten’’, stelt Drenth. ,,Met enorme gevolgen voor de bevolking.''

Drenth is vol lof over de plannen die vertegenwoordigers van vijf regio's hebben ingediend om het verhaal over de strijd voor de vrijheid levend te houden voor toekomstige generaties. ,,Het zijn plannen die van onderaf bedacht zijn, tijdens bijeenkomsten op het Huis der Provincie. Iedere regio geeft er op zijn eigen wijze invulling aan.’’

Betere wereld

Hij wijst op de plannen voor een grootscheepse opvoering van het multimediaspektakel 'Bridge to the Liberation Experience in Arnhem' in september volgend jaar en op het programma van 'Air Wings' in Ede.