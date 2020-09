Provincie wil met 200 miljoen uiteindelijk een miljard naar Gelderland halen

VIDEO Airborne-shirt Vitesse met rugnummer 100 voor 100-jarige Sir Wilf Oldham

16 september ARNHEM - Het eerste exemplaar van het nieuwe Airborne-shirt van Vitesse is in Engeland overhandigd aan de honderdjarige Sir Wilf Oldham. De Brit was aangenaam verrast toen daar plotseling bezoek uit Arnhem met een pakketje in de hand op de stoep van zijn huis stond.