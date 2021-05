Prullenbakvaccins vliegen de deur uit: ‘Mensen stonden massaal op de trap in onze praktijk’

Eindexamen in de hal van de oude V&D, een ouder kwam met het idee

7:45 ARNHEM - Havo-leerlingen van het Montessori College in Arnhem doen dit jaar op een wel heel bijzondere locatie eindexamen: in de oude V&D. Niet in het nieuwe kantorencomplex, maar in de hal. ,,Zo kunnen we al onze eindexamenkandidaten op voldoende afstand van elkaar zetten’’, zegt Babette Kolen-Couzijn van het Montessori College.