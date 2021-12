‘Psst! Hé schatje!’ Marlous draait de rollen om en wil dat mannen de angst van vrouwen voelen

Bulgaar (31) moet drie jaar de cel in voor steekpar­tij in voormalig hotel in Doorwerth

Een 31-jarige man uit Bulgarije moet drie jaar de cel in omdat hij in augustus een man heeft gestoken in een voormalig hotel in Doorwerth. Volgens de Arnhemse rechtbank had het slachtoffer dood kunnen zijn, waarmee poging tot doodslag is bewezen.

9 december